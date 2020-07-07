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В России разрешили выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за авиабилеты 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В РФ будут выдавать ваучеры вместо денег за билеты
Фото: РИА Новости
Правительство России утвердило постановление, согласно которому перевозчикам разрешается выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает агентство «Прайм».
Как отмечается в документе, теперь в случае наступления чрезвычайной ситуации, угрозе ее возникновения или введении режима повышенной готовности российские авиакомпании будут вправе отменить рейс и вернуть пассажиру деньги в течение трех лет.
Также перевозчик обязуется вернуть средства за авиабилет в случае отказа самого пассажира от перелета.
«Обязательство перевозчика перевезти пассажира прекращается, при этом перевозчик обязан (…) принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам) и дополнительных услуг перевозчика», — говорится в постановлении.
В документе также отмечается, что пассажиры могут использовать часть ваучера для оплаты услуг авиакомпании или использовать сумму полностью и при необходимости доплачивать. При этом перевозчик обязан вернуть им неиспользованные средства по истечении трех лет с даты отправления рейса, указанной в авиабилете.
Некоторым категориям граждан (инвалидам и лицам, сопровождающих детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям) средства вернут раньше обозначенного срока.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам отказываться от поездок или возвращать деньги за билеты в случае ЧС или при ее угрозе, а также при введении режима повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий не возвращать туристам деньги за отмененные туры и бронирования во время пандемии коронавируса. Вместо этого организации смогут выдавать россиянам специальные ваучеры на будущие поездки.
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Новости путешествий , Владимир Путин , Совет Федерации , Правительство РФ
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