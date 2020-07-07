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Жители российского курорта оскорбились видом туристок 

Стелла Шмель 30 минут назад
Приехавшие отдыхать в Новороссийск девушки возмутили своим видом местных жителей и попали на видео.
Отдыхающие какие у нас в трусах лазят. Позорище! Вот это культура у нас,
— говорит женский голос за кадром.
А какое вы право имеете снимать? Это незаконно без разрешения,
— отвечает ей одна из девушек, попавших на съемку.
А какое вы право имеете нарушать моральный кодекс — ходить в нижнем белье по городу?,
— парирует ее слова мужской голос за кадром.
Дальше начинается спор: девушки пытаются убедить возмущенных граждан в том, что у дамы слева — купальник, люди за кадром настаивают, что это нижнее белье.
А ничего, что это город-герой и это центр города?,
— приводит еще один довод женщина за кадром. На этом видео заканчивается.
Ранее "Рамблер" писал, что российская компания начала осуществлять авиаперелеты за границу.
Новости путешествий , Видео
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