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Приехавшие отдыхать в Новороссийск девушки возмутили своим видом местных жителей и попали на видео.

Отдыхающие какие у нас в трусах лазят. Позорище! Вот это культура у нас,

— говорит женский голос за кадром.

А какое вы право имеете снимать? Это незаконно без разрешения,

— отвечает ей одна из девушек, попавших на съемку.

А какое вы право имеете нарушать моральный кодекс — ходить в нижнем белье по городу?,

— парирует ее слова мужской голос за кадром.

Дальше начинается спор: девушки пытаются убедить возмущенных граждан в том, что у дамы слева — купальник, люди за кадром настаивают, что это нижнее белье.

А ничего, что это город-герой и это центр города?,

— приводит еще один довод женщина за кадром. На этом видео заканчивается.