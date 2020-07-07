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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Самолет совершил посадку из-за странного повреждения
Фото: ABC7
Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения, полученного во время перелета. Об этом сообщает ABC 7.
Инцидент произошел в понедельник, 6 июля, с воздушным судном Airbus A319, следовавшим по маршруту из курортного города Палм-Бич штата Флорида в аэропорт Ла-Гуардия в северной части Куинса в Нью-Йорке. Известно, что на борту находились 43 пассажира.
Согласно предварительным данным, повреждения на корпусе лайнера появились после столкновения с птицей — на размещенных в сети кадрах видна вмятина в носовой части самолета. Изначально предполагалось, что это произошло в результате неблагоприятных погодных условий, в частности, сильного града.
«Рейс приземлился благополучно и без происшествий, наземные службы оценивают состояние воздушного судна», — говорится в официальном отчете перевозчика.
Федеральное управление гражданской авиации США расследует обстоятельства инцидента.
13 декабря прошлого года сообщалось, что самолет авиакомпании Tigerair, летевший из Аделаиды, Австралия, в Сидней, совершил экстренную посадку в аэропорту Мельбурна из-за загадочного зловония на борту. Когда пассажиры обнаружили странный запах, пилоты немедленно приняли решение об экстренном приземлении в соответствии со стандартными правилами безопасности.
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Новости путешествий , Delta Air Lines
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