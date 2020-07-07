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Российская авиакомпания начала летать за границу 

Экспресс газета и ещё 2 2 часа назад
Российская авиакомпания начала летать за границу
Фото: Экспресс газета
Первый рейс после пандемии авиакомпания осуществит уже в пятницу, 10 июля. На сайте российского перевозчика появились билеты на рейсы Москва — Аликанте (Испания), а также Москва — Ницца (Франция), сообщает «Лента».
В авиакомпании уточнили, что разрешения на перелеты были даны Росавиацией. Рейс в Испанию будет вывозным, попасть на борт смогут только некоторые категории граждан. Например, дипломаты или люди, которым требуется лечение заграницей, Стоимость билетов на этот рейс — около 16 000 рублей.
О рейсе во Францию нет никаких деталей, но, вероятно, он тоже будет вывозным.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. В ближайшее время информации о возобновлении регулярных полетов в страны Европы пока речи не ведется.
В России в связи с ограничениями на авиаперевозки и закрытые границы некоторых стран возрос спрос на внутренний туризм. В Крыму цены на отели выросли в два раза, а забронировать сейчас жилье на ближайший месяц крайне трудно.
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Новости путешествий , Росавиация
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