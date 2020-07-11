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Что я обнаружила, приехав в столичный аэропорт 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что происходит в московском аэропорту
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Накануне мне пришлось отправиться в один из столичных аэропортов — Домодедово. Это была вынужденная мера. То, что я увидела повергло меня в шок, поэтому я решила рассказать о происходящем.
Когда я ехала в аэропорт, думала, что окажусь одной из немногих, кто собирается покинуть Москву, но, как оказалось, это далеко не так. Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сняли совсем недавно, а народа столько, что яблоку негде упасть. Толпы людей спешат к стойкам регистрации, чтобы побыстрее сдать багаж. Как правило, большинство москвичей улетают в Сочи, Крым, Анапу и Минеральные воды.
Несмотря на то, что риск заражения вирусом до сих пор есть, люди пренебрегают средствами защиты. Лишь немногие надевают маски и перчатки.
Сам аэропорт, вернее, его персонал, тоже не слишком заботится о туристах. Грязные туалеты, в которых плохо работает сантехника, и нет мыла.
Хоть на некоторых креслах и наклеены знаки «не сидеть», людей это нисколько не останавливает — никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра.
У меня сложилось впечатление, что людям неважно, куда лететь. Их не заботит, открыты границы или нет. Им, скорее, необходим сам процесса полета.
Тем не менее, еще рано успокаиваться и забывать о коронавирусе. Поэтому я советую переждать еще несколько месяцев прежде, чем покидать родные города, потому что в такой антисанитарии слишком велик риск заразиться.
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