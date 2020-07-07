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В Доминикане определились, как будут принимать туристов 

РИА Новости 2 часа назад
В Доминикане назвали правила приема туристов
Фото: РИА Новости
Министерство туризма Доминиканской Республики опубликовало финальные протоколы безопасности, которые должны соблюдаться туроператорами и отелями для принятия иностранных гостей, которым страна стала доступной с 1 июля, сообщает АТОР.
В аэропортах сразу при высадке из самолета всем пассажирам будут измерять температуру. Если она выше 38 градусов по Цельсию и/или есть другие симптомы заболевания, туристам сделают экспресс-тест на COVID-19 и примут меры для их изоляции и лечения.
В аэропортах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Помимо иммиграционных и таможенных карточек на борту самолета, следующего в Доминикану, пассажирам теперь необходимо будет заполнить и "Медицинское свидетельство путешественника".
В этой анкете надо подтвердить отсутствие каких-либо симптомов COVID-19 в течение последних 72 часов и оставить контактную информацию, по которой гостей можно найти в течение последующих 30 дней.
По прибытии в отель у туристов также измерят температуру, дадут подписать санитарную декларацию. Весь багаж будет продезинфицирован.
При выявлении гостей с симптомами заболевания будут вводиться специальные протоколы для изоляции и ухода за такими туристами, без закрытия всего отеля на обсервацию.
Все сотрудники ресторанов и баров будут проходить тестирование на COVID-19 раз в две недели. Пропускная способность заведений будет ограничена 35 процентами от полной загрузки.
Гости обязаны носить маску при входе в любое помещение, однако они могут по желанию снять ее, сев за стол. Антибактериальные диспенсеры разместят в доступных местах во всех барах.
В ресторанах шведский стол сохранится, но туристов будут обслуживать официанты — для того, чтобы посуда обрабатывалась исключительно персоналом. В ресторанах также введена норма по расстоянию не менее двух метров между столами и ограничение в десять гостей на один стол.
Для ингредиентов и блюд, потребляемых сырыми, будут использоваться пищевые дезинфицирующие средства. Будет проводиться частая дезинфекция всех поверхностей, к которым прикасаются сотрудники и посетители.
На морском транспорте и при занятиях водными видами спорта введено обязательное измерение температуры каждого пассажира до посадки на любой экскурсионный транспорт и дезинфекция всего инвентаря, который используют туристы.
Так, загрузка автомобилей и автобусов будет не более 50 процентов. Внутри транспортных средств туристам необходимо носить маски. Экскурсионные маршруты для групп изменят таким образом, чтобы по минимуму пересекаться с другими группами.
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