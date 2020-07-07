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Раскрыты преимущества мест около окна на борту самолета 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты преимущества мест у окна в самолете
Фото: Lenta.ru
Большинство пассажиров во время авиапутешествий предпочитают выбирать на борту самолета места около окна. Преимущества такого размещения раскрыли в Daily Express.
Как правило, кресло у иллюминатора считается предпочтительным для туристов, которые испытывают страх или дискомфорт во время перелетов. Вдобавок оно располагает хорошим обзором и дополнительным пространством за счет отсутствия еще одного попутчика сбоку.
«Вы можете, помимо прочего, взять с собой компактную подушку, при необходимости облокотиться с ее помощью на окно и расположиться намного удобнее, чем в любом другом кресле», — указано в тексте.
Также путешественникам рекомендуется заранее изучать план рассадки на борту самолета, на котором они собираются осуществить перелет, и выбирать места исходя из своих предпочтений.
30 июня пилот частной авиакомпании назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать. По словам летчика Джонни Ноулсона (Jonny Knowlson), места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровне крыла авиалайнера.
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