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Гуляющие в бикини туристки оскорбили жителей российского курорта 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Туристки, гуляющие в бикини по Новороссийску, возмутили жителей курорта. Видео с отдыхающими, снятое в центре города, публикует «Блокнот-Новороссийск».
На кадрах видно, как две девушки стоят на пешеходном переходе, при этом одна из них одета в черный купальник. При виде туристок автор ролика громко возмущается их внешним видом.
«Вот такие отдыхающие у нас, в трусах лазают. Позорище! (…) Ничего, что это город-герой?» — спрашивает женщина.
Туристки в ответ говорят, что на девушке не трусы, а купальник, и требуют прекратить съемку. За кадром местную жительницу поддерживает прохожий мужчина.
«Какое право вы имеете нарушать моральный кодекс и ходить в нижнем белье по городу?» — интересуется он.
Как отмечается, автор видео сама предоставила его в редакцию СМИ с просьбой обратить внимание на ситуацию с приезжими, разгуливающими без верхней одежды.
«Это даже не обидно, это оскорбительно», — заявила она.
Ранее жители Сочи и Крыма назвали главные раздражители туристов во время летнего сезона. Первой причиной недовольства людей оказались толстые посетители пляжей, второй — туристы в мокрых купальниках в транспорте, а третьей — приезжие, мусорящие в местах отдыха.
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