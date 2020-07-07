Туристки, гуляющие в бикини по Новороссийску, возмутили жителей курорта. Видео с отдыхающими, снятое в центре города, публикует «Блокнот-Новороссийск».

На кадрах видно, как две девушки стоят на пешеходном переходе, при этом одна из них одета в черный купальник. При виде туристок автор ролика громко возмущается их внешним видом.

«Вот такие отдыхающие у нас, в трусах лазают. Позорище! (…) Ничего, что это город-герой?» — спрашивает женщина.

Туристки в ответ говорят, что на девушке не трусы, а купальник, и требуют прекратить съемку. За кадром местную жительницу поддерживает прохожий мужчина.

«Какое право вы имеете нарушать моральный кодекс и ходить в нижнем белье по городу?» — интересуется он.

Как отмечается, автор видео сама предоставила его в редакцию СМИ с просьбой обратить внимание на ситуацию с приезжими, разгуливающими без верхней одежды.

«Это даже не обидно, это оскорбительно», — заявила она.

Ранее жители Сочи и Крыма назвали главные раздражители туристов во время летнего сезона. Первой причиной недовольства людей оказались толстые посетители пляжей, второй — туристы в мокрых купальниках в транспорте, а третьей — приезжие, мусорящие в местах отдыха.