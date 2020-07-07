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Сто тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи 

РИА Новости и ещё 4 39 минут назад
Сто тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи
Фото: РИА Новости
Сто тысяч туристов прибыли в Сочи после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, за неделю число отдыхающих выросло более чем в два раза, сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.
Она отметила, что с 1 июня курорт поэтапно начинал работу. Первыми открылись санатории, имеющие медицинскую лицензию. На сегодняшний день в Сочи работают практически все объекты размещения: санатории, пансионаты, гостиницы и мини-отели. Работают пляжи и объекты показа.
"Поэтому мы готовы предоставить гостям полноценный прекрасный отдых в нашем городе. Статистику ведем очень скрупулезно с 1 июня, считаем каждого гостя, кто прибывает в город. Подвели итог и рады, что первый небольшой рубеж — 100 тысяч — мы уже перешли… Сегодня мы встречаем стотысячного туриста", — пояснила Батяйкина.
По данным администрации, число туристов выросло за неделю более чем в два раза. Так, 30 июня гостиницы и санатории Сочи были заполнены на 25% от возможной единовременной загрузки, в них отдыхали около 45 тысяч туристов.
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