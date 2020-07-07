Преимущества и недостатки путешествия на машине 

В последнее время люди все чаще отправляются в путешествие на личном автомобиле. «Рамблер» расскажет о плюсах и минусах такой поездки.

Выбор маршрута

Вы можете самостоятельно спланировать свое путешествие и, при желании, делать отклонения от маршрута. А также совершать столько остановок, сколько потребуется, чтобы, например, посмотреть новый город.

Провоз животных

Если вам не с кем оставить своих питомцев, и они хорошо переносят дорогу, то вы всегда можете взять их с собой, и никто вам этого не запретит. Однако для путешествия с животным важно правильно оборудовать свой автомобиль.

Багаж

Вы можете взять с собой столько багажа, сколько позволяет машина: от различных продуктов, которые были бы запрещены в самолете, до велосипеда или даже доски для серфинга.

Экономия

Если вы путешествуете с друзьями, то всегда можно разделить стоимость бензина на всех. А если у вас есть свободное место, то можно взять попутчика за отдельную плату.

Время поездки

Путешествие на машине значительно увеличивает время поездки. Например, из Москвы до Праги на самолете можно добраться за два с половиной часа, а на автомобиле — почти за 28 часов, и это время без остановок.

Различные факторы

Во время путешествия на машине может случиться все что угодно. Например, повредилось колес, закончился бензин, авария, плохая погода и множество других факторов. Поэтому нужно понимать, что путешествие на автомобиле — это всегда риск.