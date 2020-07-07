Популярные курорты СССР, о которых забыли 

После распада СССР многие курорты лишись большой части туристов. И сейчас на них ездят в основном только местные жители. «Рамблер» предлагает вспомнить знаменитые курорты СССР.

Юрмала, Латвия

Крупнейший курорт находится на берегу Рижского залива. Во времена СССР в Юрмалу каждое лето приезжали до полумиллиона туристов. Самым известным рестораном была «Морская жемчужина». В нем же начинала свою карьеру танцовщицей варьете Лайма Вайкуле

После распада СССР на курорт приезжали в основном звезды российской эстрады. Также какое-то время там проводились фестивали КВН, Comedy Club и «Аншлага».

Гагра, Абхазия

Город расположен в 83 километрах от Сухума и в 36 километрах от сочинского аэропорта Адлер. Горы создают свой микроклимат, при этом защищая город от холодных ветров и удерживая теплый морской воздух. Благодаря этому Гагра считается одним из самых теплых и сухих мест на Черноморском побережье Кавказа.

В начале 1990-х курорт серьезно пострадал из-за военного конфликта между Грузией и Абхазией. Многие гостиницы до сих пор стоят в руинах.

Домбай, Карачаево-Черкессия

Небольшой поселок расположен на высоте около 1600 метров. В 1960-х годах он стал активно развиваться как горнолыжный курорт. Начали отстраиваться спортивно-туристический комплекс из гостиниц, баз отдыха, подъемников и горнолыжных трасс.

С 1990-х годов из-за неспокойной обстановки на Северном Кавказе курорт перестал быть популярным. Сейчас в Домбай приезжают на экскурсии в основном жители Краснодара, Ставрополя и Ростова.