Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крыму ожидают 100%-ной загрузки отелей к 15 июля 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Крыму ожидают 100%-ной загрузки отелей к 15 июля
Фото: depositphotos.com
Отели Крыма будут полностью загружены туристами к 15 июля. На данный момент они заполнены 90%. Об этом сообщил во вторник, 7 июля, в ходе онлайн-пресс-конференции "Туризм 2020. Угрозы, перспективы, возможности" председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
Отели и санатории Крыма с 1 июля начали принимать туристов со всей страны, до этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. По последним данным, около 600 объектов размещения подали свои обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день большинство объектов уже загружены под 90%. К 15 июля, я думаю, мы дойдем к отметке почти в 100% загрузки всех объектов размещения", — сказал Черняк.
Он отметил, что многие приезжающие в Крым туристы также традиционно выбирают небольшие частные гостиницы.
"У нас огромнейшая армия так называемых малышей — мини-отелей, которых несколько тысяч, и они все уже практически заполнены. Ну и конечно, в первую очередь, у нас заполнился частный сектор, причем до отказа", — рассказал парламентарий.
Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 млн до 2 млн туристов из-за пандемии. В Минтуризма Крыма ранее сообщили, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.
Видео дня. Почему на Кубе окна делают без стекол
ТАСС: последние новости
В Сочи встретили 100-тысячного туриста с начала июня В Сочи встретили 100-тысячного туриста с начала июня СМИ: в Таиланде создают спецотдел полиции для проверки туристов на коронавирус СМИ: в Таиланде создают спецотдел полиции для проверки туристов на коронавирус Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
Комментарии
Новости путешествий , Алексей Черняк , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярные курорты СССР, о которых забыли
Популярные курорты СССР, о которых забыли
Санатории в Сочи пали под натиском коронавируса
Санатории в Сочи пали под натиском коронавируса
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
01:03
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
Новости путешествий
Почему на Кубе окна делают без стекол
04:21
Почему на Кубе окна делают без стекол
Новости путешествий
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
00:42
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
Новости путешествий
Самые необычные музеи планеты
12:31
Самые необычные музеи планеты
Новости путешествий
Бункеры, где прячутся миллионеры
10:22
Бункеры, где прячутся миллионеры
Новости путешествий
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
06:33
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
Новости путешествий
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
00:58
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение