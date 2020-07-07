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600 крымских санаториев и отелей возобновили работу в июле 

Ревизор.ru 29 минут назад
600 крымских санаториев и отелей возобновили работу в июле
Фото: Ревизор.ru
Крымские объекты размещения стали принимать гостей "с материка". По данным министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, к июлю почти местных 600 объектов размещения предоставили обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора и начали работу.
Санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, гостиницы, гостевые дома, базы отдыха и кемпинги соблюдают актуальные рекомендации Роспотребнадзора: дезинфицируют территории, проводят профилактику от COVID-19, измеряют температуру сотрудникам и гостям, обеспечивают дистанционную рассадку в общепите и местах общего пользования. Более того — социальная дистанция полагается и на пляжах между шезлонгами. Пляжный инвентарь регулярно обрабатывается.
В крымские санатории более половины путевок на июль уже распроданы. По оценкам их руководителей, это меньше, чем в прежние годы, но все равно вселяет оптимизм. По прогнозам, в июле в Крыму отдохнут около полутора миллионов туристов. Уже сейчас уровень бронирования превышает 90 процентов.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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