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Курортам Болгарии не хватает российских туристов 

РИА Новости 1 час назад
Курортам Болгарии не хватает российских туристов
Фото: РИА Новости
Болгарские курорты просят власти страны ускорить прибытие туристов из России, сообщает АТОР.
В июле в стране ждут путешественников из Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши. Однако болгарским курортам не хватает россиян. Мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД Болгарии с просьбой об отмене обязательного 14-дневного карантина для граждан РФ и максимального облегчения процедуры их въезда. Также он направил копию в Минздрав страны.
Мэр пояснил местным СМИ, что более 30 процентов гостей приезжают в Бургас из неевропейских стран, поэтому любые ограничения на прибытия таких путешественников и, в первую очередь, россиян, необходимо снять. По его словам, в противном случае отельеры намерены требовать компенсации за невозможность принимать туристов из этих государств.
Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова подчеркнула, что в стране ждут пересмотра властями ЕС списка стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля.
По ее словам, в Болгарии в перспективе ожидают положительного решения ЕС о поездках туристов из России, Украины, Молдовы и Израиля.
Николина Ангелкова подчеркнула, что в Болгарии сделают все возможное, чтобы за счет субсидирования чартерных рейсов (35 евро за каждого гостя) быстро восстановить объемы перевозки в сезоне-2020 и продлить его до конца октября.
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Новости путешествий , Минздрав РФ , МИД , ЕС
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