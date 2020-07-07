Россияне массово ринулись в отпуска по 2 направлениям

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер массово ринулись на отдых по двум направлениям внутри страны. Об этом рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин , сообщается на портале Ассоциации туроператоров России

По его словам, на данный момент 90 процентов спроса на внутреннем рынке приходится на Крым и курорты Краснодарского края. При этом, отметил эксперт, годом ранее распределение предпочтений путешественников не было таким «радикальным».

Так, в 2019-м Крым и Кубань обеспечивали 50 процентов продаж, Москва и Санкт-Петербург — десять процентов, курорты Кавказских Минеральных Вод — около пяти процентов, а остальные внутренние направления собирали по два-три процента.

Собеседник портала считает, что в текущем сезоне альтернативными югу России направлениями могут стать Калининград, Карелия, а также Подмосковье.

Ранее Ромашкин рассказал, что окончательная нехватка мест на курортах Краснодарского края ввиду высокого спроса может наступить в конце июля. По его словам, фактически у туристов для отдыха остается только два месяца — июль и август.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.