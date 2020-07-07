Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как теперь выглядят отели, которые только что открылись после карантина 

TURIZM.RU 1 час назад
Как выглядят отели после карантина
Фото: TURIZM.RU
Жесткие карантинные и ограничительные меры по всему миру постепенно уходят в прошлое. Возобновляют работу магазины, бары рестораны, объекты туристической инфраструктуры. В том числе, большие и мини-отели, хостелы. Какие изменения произошли правилах обслуживания гостей, что появилось нового и исчезло «лишнего», разбираемся вместе со специалистами The Sun.
Итак, общий вывод, который можно сделать, проведя анализ обстановки в уже открывшихся гостиницах — снижение уровня обслуживания клиентов и сокращение перечня оказываемых услуг.
Этому способствуют, прежде всего, довольно жесткие правила, предъявляемые к объектам размещения местными санитарными чиновниками. Практически повсеместно это:
  • изменение системы питания со «шведского стола» на а-ля карт даже на завтраках;
  • отсутствие мини-баров в номерах;
  • усиленная уборка номеров, занимающая теперь больше времени;
  • онлайн регистрация заезда;
  • минимизация пользования лифтом;
  • обслуживание в номерах только за дверью;
  • использование одноразовых приборов и специй в индивидуальной упаковке;
  • ношение масок внутри здания
В отелях, предлагающих услуги только ночевок, и в хостелах, все общие помещения, такие как: душевые, туалеты, прачечные, либо закрываются вовсе, либо работают по предварительному бронированию. А между каждым клиентом, из дезинфицируют в обязательном порядке.
Интересно, как работает новейшая система онлайн регистрации. На стойках ресепшн вместо привычных сотрудников установлены мониторы, через которые происходит общение и процедура заезда-выезда.
Много отелей так и не открыли свои рестораны и бары, потому что соблюсти все требования местных «потребнадзоров» и избежать нарушений практически невозможно. Вместо этого они предлагают еду в номера или на вынос в другие общие зоны.
Сами же номера теперь должны пустовать между гостями, и эта пауза-простой может составлять до 24 часов.
Из номеров исчезнет не только все, что может быть загрязнено, и на чем могут сохраниться вирусы: лишние подушки, вешалки, газеты, но и бесплатные туалетные принадлежности и чайники.
Если в описании отеля есть бассейн, тренажерный зал или СПА-комплекс, перед бронированием рекомендуется уточнить: скорее всего они окажутся закрытыми, или же посетить их можно только по предварительной записи.
Из других заметных нововведений отметим отсутствие носильщиков чемоданов, тех самых, кому мы с удовольствием давали чаевые за услужливость.
Остается надеяться, что к тому времени, когда станут возможными наши путешествия за границу из России, большинство привычных и удобных вещей и услуг вернутся в отели на свои законные традиционные места.
Видео дня. Почему на Кубе окна делают без стекол
TURIZM.RU: последние новости
Когда туристы из России смогут поехать в Таиланд и на Кипр Когда туристы из России смогут поехать в Таиланд и на Кипр Какие правила въезда для туристов установили с 1 июля Греция и Хорватия Какие правила въезда для туристов установили с 1 июля Греция и Хорватия А вы все еще строите планы на отдых за границей этим летом? Шансы есть А вы все еще строите планы на отдых за границей этим летом? Шансы есть
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
«Вчера вернулись из Сочи, сегодня вызывали скорую»
«Вчера вернулись из Сочи, сегодня вызывали скорую»
Названы способы обойти ограничения по ручной клади
Названы способы обойти ограничения по ручной клади
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
01:03
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
Новости путешествий
Почему на Кубе окна делают без стекол
04:21
Почему на Кубе окна делают без стекол
Новости путешествий
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
00:42
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
Новости путешествий
Самые необычные музеи планеты
12:31
Самые необычные музеи планеты
Новости путешествий
Бункеры, где прячутся миллионеры
10:22
Бункеры, где прячутся миллионеры
Новости путешествий
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
06:33
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
Новости путешествий
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
00:58
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение