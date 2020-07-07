Как выглядят отели после карантина

Жесткие карантинные и ограничительные меры по всему миру постепенно уходят в прошлое. Возобновляют работу магазины, бары рестораны, объекты туристической инфраструктуры. В том числе, большие и мини-отели, хостелы. Какие изменения произошли правилах обслуживания гостей, что появилось нового и исчезло «лишнего», разбираемся вместе со специалистами The Sun.

Итак, общий вывод, который можно сделать, проведя анализ обстановки в уже открывшихся гостиницах — снижение уровня обслуживания клиентов и сокращение перечня оказываемых услуг.

изменение системы питания со «шведского стола» на а-ля карт даже на завтраках;

отсутствие мини-баров в номерах;

усиленная уборка номеров, занимающая теперь больше времени;

онлайн регистрация заезда;

минимизация пользования лифтом;

обслуживание в номерах только за дверью;

использование одноразовых приборов и специй в индивидуальной упаковке;

ношение масок внутри здания Этому способствуют, прежде всего, довольно жесткие правила, предъявляемые к объектам размещения местными санитарными чиновниками. Практически повсеместно это:

В отелях, предлагающих услуги только ночевок, и в хостелах, все общие помещения, такие как: душевые, туалеты, прачечные, либо закрываются вовсе, либо работают по предварительному бронированию. А между каждым клиентом, из дезинфицируют в обязательном порядке.

Интересно, как работает новейшая система онлайн регистрации. На стойках ресепшн вместо привычных сотрудников установлены мониторы, через которые происходит общение и процедура заезда-выезда.

Много отелей так и не открыли свои рестораны и бары, потому что соблюсти все требования местных «потребнадзоров» и избежать нарушений практически невозможно. Вместо этого они предлагают еду в номера или на вынос в другие общие зоны.

Сами же номера теперь должны пустовать между гостями, и эта пауза-простой может составлять до 24 часов.

Из номеров исчезнет не только все, что может быть загрязнено, и на чем могут сохраниться вирусы: лишние подушки, вешалки, газеты, но и бесплатные туалетные принадлежности и чайники.

Если в описании отеля есть бассейн, тренажерный зал или СПА-комплекс, перед бронированием рекомендуется уточнить: скорее всего они окажутся закрытыми, или же посетить их можно только по предварительной записи.

Из других заметных нововведений отметим отсутствие носильщиков чемоданов, тех самых, кому мы с удовольствием давали чаевые за услужливость.

Остается надеяться, что к тому времени, когда станут возможными наши путешествия за границу из России, большинство привычных и удобных вещей и услуг вернутся в отели на свои законные традиционные места.