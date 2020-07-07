«Фотографии часто расходятся с реальностью»

С 1 июля в Краснодарском крае официально открылся туристический сезон для всех россиян. На курорты потоком хлынули люди: интернет заполонили фотографии пробок на дорогах к морю и переполненных путешественниками залов аэропортов. Жители Кубани рассказали «Ленте.ру», чем туристу можно заняться в крае и как сэкономить деньги во время отдыха.

«Если хотите сэкономить, останавливайтесь в поселках»

Ольга Харченко, блогер, ведущая проекта «Отели на юге» на YouTube:

Увидеть множество водопадов, искупаться в глубоких каньонах, попробовать вина, насладиться закатом в голубых бухтах, проснуться у подножия Кавказских гор, позагорать на песчаных пляжах, совершить гастрономические открытия разных культур — все это можно сделать не выезжая из России, если вы проведете отпуск на Кубани.

Для того, чтобы наполнить отдых впечатлениями, не стоит останавливаться на одном городе. Планируйте свой маршрут и экономьте деньги, бронируя номера заранее напрямую на официальных сайтах отелей.

Помните, что самые дорогие города — те, которые обладают лучшей инфраструктурой. На Кубани в этом списке лидируют Сочи, Адлер, Геленджик и Анапа

Краснодарский край уникален своим многообразием — как культурным, так и природным. Для того чтобы провести время насыщенно, вы можете остановиться в одном городе и за несколько дней охватить основные достопримечательности, а остальное время отдыхать на пляже либо сразу отправиться в путешествие по городам побережья, растянувшегося от Темрюка до Красной Поляны на 450 километров современных трасс и фактурного серпантина.

Туристам, отправляющимся в отпуск на автомобиле, я советую заранее продумать маршрут и составить личный путеводитель по местам, которые они предпочитают.

«Найти кипарисы в Сукко и полакомиться устрицами в Утрише»

Первый город в маршруте — Темрюк. Вблизи него можно одновременно искупаться в Черном и Азовском море на косе Чушка, оздоровиться в действующих грязевых вулканах и проникнуться казачьей культурой в музее-хуторе «Атамань» под открытым небом.

В Анапе можно отправиться на песчаные золотые пляжи, которые из-за пологого дна и теплого моря очень любят дети. Но останавливаться там надолго нет смысла, поэтому с утра лучше поехать в следующий город, не забыв посетить поселок Сукко, в котором можно найти рощу кипарисов, растущих прямо в озере, и поселок Утриш, чтобы полакомиться свежими морепродуктами — рыбой, мидиями и устрицами.

Все побережье от Анапы до следующего пункта назначения славится чистейшими бухтами, скалистыми лазурными берегами и разнообразными степными и морскими пейзажами.

Тем, кто любит вино, стоит посетить поселок Абрау-Дюрсо, где расположился одноименный завод, рестораны, уникальный музей в пещерах-погребах и красивое озеро, по которому влюбленные пары катаются на маленьких лодочках под романтические мотивы песен из французских кинофильмов. Из этого места вы можете увезти с собой не только приятные воспоминания, но и пару бутылочек вина.

Далее по маршруту идет город-герой Новороссийск, где с множества смотровых площадок открывается вид на внушительных размеров морской порт, принимающий огромные суда. Один из сухогрузов здесь можно даже потрогать: это теплоход Rio, в 2018 году шедший из Болгарии и севший на мель, а затем ставший местной туристической достопримечательностью.

Геленджик — один из передовых курортных городов, где множество развлечений, но начать знакомство с ним лучше с живописной бухты и набережной, а затем провести целый день в самом большом в России открытом аквапарке «Золотая бухта». Также в городе можно подняться по канатной дороге в уникальный «Сафари парк».

Затем вас ждет город-герой Туапсе. Это будет экватор вашего автомобильного путешествия, впереди — сложный для жителя равнины серпантин и перевалы. Поэтому, прежде чем выезжать в сторону Большого Сочи, советую остановиться на отдых на пару дней в ближайшем поселке Ольгинка. Он находится вдали от инфраструктуры порта и окружен со всех сторон горами и морем.

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Набравшись сил, можно отправляться в путь, не забыв при этом заехать на скалу Киселева, где когда-то снимался фрагмент фильма «Бриллиантовая рука». Лучше всего сделать это на закате — там будут самые красивые виды в городе.

«Завершить экскурсию кавказским застольем под живую музыку»

Чем ближе к Адлеру — тем больше развлечений. Первый поселок, в котором собраны все виды развлекательного отдыха, — Лазаревское, где находится парк аттракционов с самым большим в крае колесом обозрения, а также дельфинарии, пингвинарии, океанариумы, конно-акробатическое шоу и даже первая в России дельфинотерапия.

Но и это еще не все. В Лазаревском районе целая россыпь водопадов и каньонов. В первую очередь стоит посетить живописные ущелья Мамедово, Свирское и Крабово.

Подъезжая к Сочи, не забудьте посетить поселок Головинка, где можно провести целый день на экскурсии к уникальному тюльпановому дереву, 33 водопадам, конным переправам через реку Шахе и завершить все кавказским застольем под живую музыку и танцы национальных коллективов.

Через час пути вас будет ждать Центральный Сочи, в котором можно просто растеряться при выборе мест для отдыха. Чтобы упростить задачу, назову несколько интересных и красивых локаций: башня на горе Ахун, откуда открывается панорама на весь город, набережные, морской порт, заброшенный санаторий имени Орджоникидзе, дендрарий и бальнеологический комплекс Мацеста.

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В окрестностях Сочи можно увидеть живописные водопады (Агурские с подъемом на Орлиные скалы, Змейковские, Пасть дракона и Поликаря) и каньоны (реки Псахо, Белые скалы, Навалищенское ущелье).

«Услышать дыхание гор»

Павел Кочкин, блогер, экскурсовод:

Отдельного внимания в Сочи заслуживает Красная Поляна. Обойдя знаменитый Олимпийский парк и отдохнув на самых громких вечеринках в Адлере, хочется спокойствия и размеренности. За этим туристы и едут в горы.

Летом на курорте действуют все канатные дороги, на которых можно добраться до популярных троп, но путешественникам, которым хочется уйти подальше от шума и услышать дыхание гор, лучше отправиться в однодневный или многодневный поход.

Красная Поляна — это центр и начало разнообразных по сложности маршрутов. С высоты 500 метров над уровнем моря начинаются подъемы на великие хребты и их подножия, которые усыпаны высокогорными цветами и изрезаны ледяными водопадами. На тропах курорта будет комфортно туристам с любым уровнем подготовки. Семьям с детьми подойдут однодневные походы по оборудованным тропам с подъемами на фуникулерах.

Для остальных существует множество интересных маршрутов, при которых трудности при подъемах и усталость от тяжелого рюкзака будут компенсироваться неповторимыми видами и чистым горным воздухом — чем дальше идешь, тем сильнее хочется продолжать свой путь.

Первый маршрут, который следует обозначить на поляне, — Бзерпинский карниз, он простой и красивый. Поднявшись на вершину горы Табунная, можно увидеть ущелье реки Мзымта, инфраструктуру поселка и даже олимпийские объекты.

Этот маршрут подходит для однодневных прогулок, но если переночевать в горах под сводом звездного неба, можно охватить и другие места в округе: озерную долину Дзитаку, озеро Малое, ледники и вершины массивов Псеашхо.

Второй маршрут — Ачишхо. Для того чтобы пройти по нему, новички и семьи с детьми могут добраться до первого перевалочного пункта на пути к вершине на вездеходных автомобилях (высота 1700 метров), а оттуда без резкого набора высоты обойти Зеркальное озеро, окруженное диким рододендроном, в сторону водопадов Двух Братьев, которые берут начало с горного хребта.

Там также можно остаться на ночь и взобраться на сам пик Ачишхо. Если не пользоваться трансфером и самостоятельно подниматься из поселка, путь в одну сторону составит десять километров в крутую гору.

Далее — Малая Лаба и перевал Аишха. Там будут сильные перепады высот и большие расстояния, потому в такой поход обычно идут люди с хорошей подготовкой — он занимает четыре-семь дней.

По пути встречаются невероятно красивые перевалы, переворачивающие сознание путешественника, ледяные озера, которые вечером окутывает туман, вершины, на которых цветут дикие краснокнижные и редкие растения, дикие звери и птицы, не знающие людей.

Важный момент: если путешествия по побережью не требуют проводников, то походы в горы должны сопровождаться профессиональным гидом, желательно жителем Сочи. Лучше выбрать того, кто действительно ориентируется на местности, умеет подстраиваться под изменения погоды и имеет опыт общения с дикими животными — например, медведями. Выбирая проводника, вы должны понимать, что он является гарантом вашей безопасности.

«Поставить палатку на побережье и чувствовать морской бриз»

Александра Колганова, блогер:

Когда мы с мужем жили в Краснодаре, часто ездили на море на машине с палаткой. Это очень удобно: ты можешь останавливаться там, где тебе нравится, и переезжать, когда и куда захочется.

Мы, конечно, ездили и в гостевые дома, но столкнулись с тем, что фотографии часто расходятся с реальностью: либо ты видишь совсем не те условия, либо там очень жарко. Хорошие номера, оборудованные кондиционерами и прочей техникой, на нашем юге обходятся дорого.

В палатке же будет комфортно даже в самый жаркий день — ее можно поставить прямо на побережье, и ты всегда будешь чувствовать легкий морской бриз.

За несколько лет мы объехали разные районы края, и больше всего нам понравилось в стороне Анапы: там теплое море с пологим заходом, белые песчаные дюны, широкие пляжи.

Кроме того, в этих местах оборудованы хорошие кемпинги, а это важно, когда ты путешествуешь на машине. Можно, конечно, остановиться в диком, где нет ни туалета, ни воды, и все равно платить собственнику за стоянку на частной территории, но лучше выбрать вариант подороже с более комфортными условиями — душевыми кабинками, летней кухней и домиками для проживания.

Бунгало очень выручают в плохую погоду, когда некомфортно ночевать в палатке — не нужно срываться с места и срочно искать крышу над головой.

Однажды, когда мы оказались там в грозу, к нам подошли ребята с предложением снять в номер со скидкой. Проживание вышло всего по 200 рублей с человека (обычно это стоит 400-500 рублей в сутки), хотя это был домик на первой береговой линии, в 50 метрах от моря.

Кемпинги бывают разного уровня — от самых простых и бюджетных до глэмпинга на высокой скале, где есть и обычные бунгало, и просторные домики с красивым видом на море, которые можно снять на семью на длительный срок.

«Мы возвращаемся сюда и находим что-то новое и интересное»

Жизнь в палатке на море непохожа ни на что, для меня это легкость и свобода, которая не сравнится ни с каким отелем. Но для того, чтобы жить было комфортно, нужно подготовиться и запастись необходимыми вещами.

В первую очередь палатка — чем она больше, тем лучше. За несколько лет мы сменили три палатки и остановились на просторной трехместной. Лучше выбирать модель с темным тентом и водоустойчивым покрытием, чтобы ночевать в ней можно было при разных погодных условиях.

Для сна мы берем большой надувной матрас с насосом и легкий комплект постельного белья. Также у нас есть складные стол и стулья, которые в разложенном виде достаточно объемные, их можно брать на пляж вместо шезлонгов — и загорать там, где захочется.

Еду мы любим готовить на огне, потому обязательно везем с собой мангал, решетку и шампуры, а уголь и жидкость для розжига можно приобрести на месте. Продукты заранее мы тоже не закупаем: позавтракать и пообедать можно в столовых на территории кемпинга, а вечером устроить романтический ужин на берегу моря с бутылочкой кубанского вина. И лучше всего купить у местных продавцов домашнее, которое гораздо вкуснее заводского.

Жизнь в палатке на Кубани — это романтика. Просыпаешься рано утром и сразу чувствуешь запах моря, слышишь шум прибоя и крики чаек. На лице появляется улыбка, и хочется петь от радости — расстегиваешь молнию, бежишь к воде и гуляешь по ее кромке, наслаждаясь солнцем и пустынным безлюдным пляжем.

А ночью так здорово засыпать под открытым небом, под кубанскими звездами, планируя завтрашний день: поехать на Бугазскую косу в станице Благовещенской, где светлый песок и бирюзовая вода, или в село Супсех с отвесными скалами и потрясающим видом на море, а может быть, к Кипарисовому озеру.

В Краснодарском крае много красивых мест, и даже сейчас, переехав в Москву, мы часто возвращаемся сюда и каждый раз находим что-то новое и интересное.

«На Кубани есть все для активного отдыха»

Николай, блогер, житель Краснодарского края:

Я переехал на Кубань из Владивостока десять лет назад, и мне здесь нравится: и море, и горы, и красивые виды — все для активного отдыха. Я организую туры выходного дня, походы и конные прогулки, а летом в основном занимаюсь сапсерфингом.

Сапсерфинг — вид водного спорта, ставший популярным в Краснодарском крае, потому что для него не требуется никакой специальной подготовки, и он доступен для всех, включая детей. Это разновидность серфинга, для которого не требуется ни волн, ни ветра, ни течения — человек просто стоит на доске и гребет веслом.

Для таких сплавов подходят водоемы со спокойной водой и красивыми видами. Это скорее даже не спорт (хотя во время гребли отлично прорабатываются мышцы), а прогулка, во время которой мы наблюдаем интересные природные объекты: отвесные скалы, причудливые берега, бухты, в которых можно купаться.

К примеру, идем на скалу Парус в районе Геленджика — гребем около двух часов, потом отдыхаем, купаемся, устраиваем перекус и возвращаемся обратно. Вся дорога занимает около четырех часов, но она спокойная, мы никуда не спешим, а просто наслаждаемся видами.

Еще один маршрут — озеро Абрау в селе-столице шампанского в России, там находится крупнейший в стране завод. Это очень живописное озеро, окруженное горным кольцом, в низине есть красивая набережная, фонтаны, рестораны и кафе. После прогулки можно остаться в селе и поужинать, выпить шампанского.

Также в крае можно заняться рафтингом, виндсерфингом и кайтсерфингом. Столица кайтсерфинга на Азовском море находится в Ейске, а на Черном море — в Веселовке под Анапой, там есть палаточный лагерь, где можно остановиться и каждый день учиться и тренироваться.

Надо сказать, для любителей активного отдыха на Кубани есть развлечения на любой вкус: джипинг, катание на квадроциклах, экстрим-парк, где можно полетать на зиплайне или заняться скалолазанием.

Те, кто предпочитает спокойный отдых, могут попробовать гастротуризм или винный туризм: побывать на заводе Абрау-Дюрсо и попробовать шампанское, поехать на винодельческую ферму «Долина Лефкадия», где растут шикарные виноградники, или отправиться на Ферму сидра на хуторе Чибий.

Также на Кубани много лошадиных ферм, но я предпочитаю ранчо «Амазонка» в Каменномостском в соседней Адыгее. Там много лошадей, за ними хорошо ухаживают, а для гостей подбирают живописные маршруты — например, на сопку, на горный хребет Маркхот, откуда открывается красивый вид на местные поселки.