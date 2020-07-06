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Более 170 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Амстердама 

РИА Новости 3 часа назад
Более 170 россиян вернулись вывозным рейсом из Амстердама
Фото: РИА Новости
Благодаря вывозному рейсу Амстердам-Москва 173 гражданина РФ смогли вернуться на родину, сообщили в посольстве России в Нидерландах.
"В рамках содействия в возвращении на Родину российских граждан, оказавшихся за рубежом и не имевших возможности вернуться домой из-за пандемии коронавируса, 4 июля состоялся "вывозной" рейс компании "Аэрофлот" по маршруту Амстердам — Москва. Перелетом смогли воспользоваться 173 пассажира из числа наших соотечественников", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Отметается, что это были россияне, не только находившиеся на территории Нидерландов, но и прибывшие на рейс транзитом из других стран и территорий, включая Болгарию, Гонконг, Мальту, Сингапур, Новую Зеландию, Ирландию и Исландию.
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