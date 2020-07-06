Прокуратура проверит меры от коронавируса в аэропортах

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Транспортная прокуратура проверит соблюдение и полноту мер по предотвращению распространения коронавируса в московских аэропортах. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"ММТП с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах московского авиационного узла, — сообщила Короткова. — В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принимаемых руководством аэропортов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".