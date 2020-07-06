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Названы способы обойти ограничения по ручной клади 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы способы обойти ограничения по ручной клади
Фото: depositphotos.com
Авиапассажирам рассказали, как легко обойти ограничения по провозу вещей в ручной клади. Об этом сообщает Daily Express.
Путешественникам посоветовали приезжать в аэропорт заранее. Если сумка превышает допустимые габариты, вероятность, что ее разрешат провезти в ручной клади больше, так как на рейс зарегистрировано меньше людей.
Также можно надеть часть одежды на себя, чтобы не доплачивать за перевес и уменьшить размер сумки.
«Помимо прочего, это может согреть вас во время полета, поскольку в самолетах нередко бывает холодно из-за вентиляции», — написал автор издания.
Кроме того, путешественникам порекомендовали брать с собой только предметы первой необходимости и сразу приобрести сумку, размер которой будет соответствовать правилам перевоза ручной клади.
Ранее "Рамблер" сообщал, что толпу туристов без масок сняли на камеру в аэропорту Сочи.
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