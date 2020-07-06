Названы способы обойти ограничения по ручной клади 

Авиапассажирам рассказали, как легко обойти ограничения по провозу вещей в ручной клади. Об этом сообщает Daily Express.

Путешественникам посоветовали приезжать в аэропорт заранее. Если сумка превышает допустимые габариты, вероятность, что ее разрешат провезти в ручной клади больше, так как на рейс зарегистрировано меньше людей.

Также можно надеть часть одежды на себя, чтобы не доплачивать за перевес и уменьшить размер сумки.

«Помимо прочего, это может согреть вас во время полета, поскольку в самолетах нередко бывает холодно из-за вентиляции», — написал автор издания.

Кроме того, путешественникам порекомендовали брать с собой только предметы первой необходимости и сразу приобрести сумку, размер которой будет соответствовать правилам перевоза ручной клади.