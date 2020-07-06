Круизы между Абхазией и Россией в этом году не возобновятся

Круизное сообщение лайнера "Князь Владимир" между Россией и Абхазией не возобновится до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель Росморпорта.

Круизный лайнер "Князь Владимир" открыл навигацию в Черном море 1 марта, начав таким образом самый длинный круизный сезон. Предполагалось, что в новом сезоне лайнер начнет выполнять рейсы в Абхазию. Однако из-за пандемии коронавируса круизы были приостановлены. Предполагалось, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки морское сообщение возобновится в середине июля. При этом морское сообщение с Абхазией не будет возобновлено, предположительно, до конца 2020 года.

"Мы оказываем (круизные) услуги, но в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой поездка в Абхазию, возможно, будет приостановлена (до конца года)", — пояснил представитель Росморпорта.