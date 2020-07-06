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Алтай стал лидером среди регионов, в которых мечтают побывать россияне 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Алтай стал лидером среди регионов, в которых мечтают побывать россияне. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного аналитиками портала стопкоронавирус.рф.
Опрос проводился 3 июля в группе стопкоронавирус.рф ВКонтакте и канале Telegram, в нем приняли участие свыше 4,5 тыс. и 11, 2 тыс. человек соответственно. Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов из следующего списка: Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Алтай, Камчатка, Магадан, Якутия, Карелия, Северный Кавказ, другое.
"Больше всего голосов набрал Алтай (24-36%, в зависимости от площадки)", — отмечается в сообщении.
По остальным локациям, согласно данным исследования, мнения подписчиков ВКонтакте и Telegram разделились. Мечты подписчиков соцсети ВКонтакте оказались более традиционными — кроме Алтая в топ-3 вошли Санкт-Петербург (23% голосов) и Черное море (23%). А подписчики Telegram больше мечтают о Камчатке (35%) и Карелии (28% голосов): эти регионы заняли вторую и третью строчку рейтинга самых желанных для посещения.
Таким образом, россияне выбрали пять "регионов мечты": Алтай, Камчатка, Карелия, Санкт-Петербург, Черноморское побережье.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил компенсировать туроператорам часть цены билетов в составе пакетных туров по РФ, чтобы конечная стоимость путевки была ниже для россиян.
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Новости путешествий , Видео , Другое , Дмитрий Чернышенко
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