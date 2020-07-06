Как живут туристы в Европе во время пандемии

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Заканчивается мой обязательный двухнедельный карантин по возвращении из Бельгии, за соблюдением которого будапештская полиция следила только первые два дня — в день, когда я приземлилась в аэропорту и следующий день, когда ко мне пришли медики с документами на подпись. В то время, когда ситуацию в мире стабильной назвать никак нельзя, привычные поездки разительно меняют свой формат. Однако обо всем по порядку — в этом материале расскажу, почему после 4 дней в другой стране мне по прилете пришлось провести 7 часов в аэропорту, но о них я не жалею.

Доверяй, но проверяй

Как ответственный турист, а точнее сказать человек с видом на жительство, я заранее позвонила в посольство Бельгии с целью узнать про ограничения на въезд и выезд из страны. Девушка, работавшая в тот день, убедила меня, что «one hundred percent», что в переводе «сто процентов» — ровно та вероятность, с которой у меня не должно возникнуть проблем с целью туристической поездки. На просьбу предоставить официальное подтверждение ее слов работник посольства сказала, что документы они для таких целей не делают, но она уверена, что моя поездка пройдет без проблем, и пожелала отличного путешествия. (Спойлер: доверять ей не стоило)

На всякий случай, я решила позвонить в местный венгерский отдел полиции и пограничную службу аэропорта: по первому телефону ответа я не дождалась, а по второму на вопрос «Do you speak English?» меня перевели на англоговорящего специалиста, который при первой же попытке уйти в разговоре дальше этой фразы просто бросил трубку. Бывает!

Одни только хлебные крошки

Если еще в феврале можно было сесть на прямой автобус у гостиницы Астория и быстро доехать до аэропорта, то теперь поездка представляет собой челлендж — от дома на трамвае, потом на автобусе и только затем на шаттле — и это при том условии, что я живу в центре Будапешта. На остановке висели подозрительные таблички о том, что автобусная остановка шаттла смещена из-за ремонтных работ, но хорошо, что в 5 утра мне попался отличный попутчик — венгр, который отлично говорил на английском, поэтому и помог мне разобраться в странных схемах. Приехав в аэропорт, я за 5 минут прошла контроль, а затем побежала на фудкорт в надежде позавтракать чем-то вкусным и полезным.

Из огромного числа ресторанов и кафе работало только одно заведение в формате take-away, где, несмотря на низкую загруженность, меня умудрились обсчитать, добавив два напитка вместо одного.

Вернув деньги, я взяла свой завтрак из бутерброда и айс-кофе, натянула на нос маску и пошла до гейта. Там у меня проверили документы, пожелали приятного пути — и все! (Еще один спойлер: вылететь из страны легче, чем вернуться) В самолете стюардессы выдали спиртовые салфетки, попросили всех не снимать маску во время полета, за исключением времени, когда мы будем есть и пить, и рассадили людей на безопасном расстоянии друг от друга.

Шарлеруа уже не тот

Прилетев в аэропорт Шарлеруа, где традиционно базируются лоукостеры, я вышла с контроля и пошла искать прямой автобус до Брюсселя — подруга, живущая в Бельгии, уже не раз ездила на нем. Как оказалось, на время эпидемии автобусы отменили. Теперь ездят только частные микроавтобусы, где вместо 20 евро вы должны заплатить 40. «Ага, сейчас!» — сказала я, решив найти выход из ситуации через Гугл карты. Маршрут карт оказался неверным, но тут подключилась подруга, вспомнившая, что до вокзала города Шарлеруа можно доехать на общественном транспорте. Так я и сделала, объяснившись с водителем автобуса на смеси английского и французского, где купить билет. Затем села на поезд и быстро добралась до Брюсселя, где мы встретились и пошли на обзорную экскурсию.

Достались мне две жизни

Майли Сайрус , игравшая в детстве в сериале, пела такие строчки: «Достались мне две жизни, и от каждой беру то, что мне по нутру». Именно такое впечатление у меня сложилось поначалу: в городе все жили обычно, будто в Бельгии парой недель раньше никого под страхом огромного штрафа не заставляли сидеть дома.

Людей было мало для выходного дня, но все вели себя как обычно: дети играли на площадках, молодежь каталась на велосипедах, а старички неспешно гуляли в парках.

Из очевидных плюсов я выделила то, что на всех крупных объектах людей было в разы меньше — туристов мало, поэтому фото на фоне достопримечательностей можно сделать запросто.

Причем такое заметно везде — и в Брюсселе, и в Брюгге, и в Генте, и в Остенде — всех городах, где мы были за эти дни. Европейцы спокойно гуляют по улицам без масок, дистанцию никто не соблюдает, да и с санитайзерами мы, пожалуй, были единственными.

«Не то, чтобы вкусно, но вкусно»

Молодежь сейчас уловила цитату из мема, которая в точности описала карантинный туризм. Гуляешь, как обычно, но периодически сталкиваешься с ограничениями. В одном ресторане тебя просят не располагаться рядом с другом на диванах, а садиться напротив и с расстоянием от других столиков. В баре предупреждают, что закрываются они в час ночи — дольше по закону работать в помещении нельзя. Так что либо сиди на веранде бара, либо иди домой спать. Клубы тоже закрыты — потанцевать с друзьями удалось разве что во время прогулок по набережной с наушниками в ушах.

Съездить в соседние Нидерланды на день, как все делали раньше, тоже не получается — рейсы доступны только из столицы, да и те в неудобное время или по завышенной цене.

Осталось только поехать на берег Северного моря, где обычно люди не купаются, но мне, как русскому человеку, было их не понять. Вода теплая, чистая и глубиной по грудь — самое то для отличного заплыва. Так что в следующий раз лечу на пляжный отдых не в Испанию, а в Бельгию — почему нет?

Долгий путь домой

Поезд, еще один поезд, автобус — весь этот длинный путь с пересадками мне пришлось сделать, потому как прямые автобусы из Гента в Шарлеруа отменили из-за карантинных мер. Но даже этому я не расстроилась: в Бельгии ехать по живописным местам — занятие приятное. Прибежав в аэропорт за 40 минут до вылета я, по традиции, быстро прошла контроль и села в ожидании, когда объявят посадку. Меня смутило, что к гейту пришел сотрудник аэропорта, который объяснял двум молодым людям, почему они не могут сесть на рейс при наличии вида на жительство. Насколько я издалека уловила их суть разговора, ВНЖ у парней был итальянский, так что логично, почему им предложили лететь напрямую.

Однако на всякий случай мужчину этого я обошла, как только прошла проверку документов — к тому времени он нашел новую «жертву», к чьему разрешению он предъявил претензии.

Отлично долетев, я радостная выхожу к зоне пограничного контроля, думая о том, куда с заждавшимися меня в Будапеште друзьями пойдем сегодня ужинать. Ага! На контроле меня остановил полицейский, сказав, что границу пересечь я не могу, так как у меня вид на жительство, а не гражданство страны. Но я, будучи неробким человеком, объяснила ему, как звонила в посольство, с какой целью нахожусь в Венгрии, и он согласился мне помочь. Как оказалось, процедура для въезда с ВНЖ в страну стандартная: заполняешь анкету на венгерском, отправляешь ксерокопии документов и ждешь ответа полиции. «От пары часов до пары дней», — ответил мне сотрудник на вопрос о том, сколько мне придется провести в аэропорту. Фактически остаться мне пришлось на 7 часов, хотя у меня на руках были все официальные документы.

При этом на автобусе и автомобилях людей с ВНЖ спокойно пускают — уже не одни друзья проверяли это, передвигаясь между странами, с которыми у Венгрии заключено соглашение.

За время в аэропорту я познакомилась с другими людьми, оказавшимися в такой ситуации. Одни прилетели забрать вещи, оставленные из-за срочной необходимости вернуться с программы обмена в свою страну до закрытия границ.

Другие решили транзитом по пути в родную Германию на 3 дня въехать в Венгрию: забронировали шикарный отель, составили культурную программу и все в этом роде. Третьи сидели и ждали, хотя у мужчины был ВНЖ по вступлению в брак с гражданкой страны и официальная работа. Но стоит отметить, что все это время сотрудники полиции были максимально вежливы и старались помочь каждому: предоставили питание, выводили курящих в специальную зону, узнавали, не пришло ли подписанное разрешение нам на электронную почту.

Я позвонила в посольство России, номер которого традиционно не работал — по одному шли бесконечные гудки, другой вообще был отключен.

Затем в университет, полицию, департамент здравоохранения — и везде никто не мог сказать, сколько времени займет проверка документов.

Получив их, я подписала на контроле бумагу об обязательном карантине, получила наклейку на дверь и поехала домой на том же автобусе. День прилета считается нулевым, поэтому вы можете спокойно передвигаться по городу, видеться с друзьями и так далее. Но по прошествии почти двух недель точно говорю вам: сейчас есть смысл передвигаться только на автобусах или личных автомобилях, где границы фактически вновь отменены.