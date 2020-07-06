Стали известны самые дешевые российские курорты 

Самая дешевая туристическая поездка на отечественный курорт с вылетом в середине июля обойдется россиянам в 23 тысячи рублей. Рейтинг ценовой доступности российских курортов на пике летнего сезона составили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

В целом, по данным аналитиков, стоимость пакетных туров по России сохраняется на уровне прошлого года. Так, эксперты выяснили, что за 23 тысячи рублей путешественники смогут приобрести путевку на двоих взрослых с семидневным размещением в трех-звездочном отеле в Калининграде, в которую также включен перелет.

На втором месте по доступности оказалась Анапа — туда пара россиян может отправиться на неделю в трех-звездочный отель за 26 тысяч рублей. Следующими в рейтинге перечислены пакетные туры в Крым и Сочи, которые оказались одинаковыми по стоимости — 28,9 тысячи рублей за двоих вместе с проживанием и перелетом.

Также специалисты назвали цену самых доступных путевок на Алтай (32,4 тысячи рублей), в Геленджик (33 тысячи рублей) и на Байкал (53,3 тысячи рублей).

Вдобавок аналитики выяснили, что отечественные туристы чаще отдают предпочтение более комфортным вариантам размещения и наличию питания и проанализировали среднюю стоимость путевки на юг России, учитывая эти факторы. Так, средний чек недельного тура на двоих с вылетом 14-18 июля составил 50 тысяч рублей.