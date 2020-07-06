Туристы без масок и перчаток устроили столпотворение в аэропорту Сочи. Снимок из зала, снятый на камеру одного из находившихся в здании людей, опубликовали «Кубанские новости».

Как отмечается, кадр был сделан в воскресенье, когда в аэропорту «шла регистрация одновременно на два десятка рейсов», при этом для нескольких рейсов одной авиакомпании зона прохождения процедуры была объединена.

«Социальная дистанция, рекомендованная Роспотребнадзором , в терминале не соблюдалась», — подчеркнул автор издания, добавив, что средств индивидуальной защиты в зале не было практически ни у кого.

Ранее сообщалось, что Сочи стал одним из самых популярных курортов у россиян во время пандемии коронавируса. Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры на черноморский курорт: число продаж в июне значительно превысило прошлогодние показатели.