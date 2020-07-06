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Столпотворение туристов без масок и перчаток в аэропорту Сочи сняли на камеру 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Туристы без масок и перчаток устроили столпотворение в аэропорту Сочи. Снимок из зала, снятый на камеру одного из находившихся в здании людей, опубликовали «Кубанские новости».
Как отмечается, кадр был сделан в воскресенье, когда в аэропорту «шла регистрация одновременно на два десятка рейсов», при этом для нескольких рейсов одной авиакомпании зона прохождения процедуры была объединена.
«Социальная дистанция, рекомендованная Роспотребнадзором, в терминале не соблюдалась», — подчеркнул автор издания, добавив, что средств индивидуальной защиты в зале не было практически ни у кого.
Ранее сообщалось, что Сочи стал одним из самых популярных курортов у россиян во время пандемии коронавируса. Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры на черноморский курорт: число продаж в июне значительно превысило прошлогодние показатели.
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Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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