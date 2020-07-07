Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян 

Российские туристы объяснили, почему не желают отдыхать на отечественных курортах после пандемии коронавируса и с каким негативным опытом они столкнулись в процессе прошлых поездок. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, первым отрицательным фактором для отдыхающих является дороговизна, в особенности, при сравнении с качеством сервиса и ценами на заграничных туристических направлениях.

Вдобавок многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко».

Кроме того, для многих россиян играет роль недостаток информации о возможных маршрутах поездок, отсутствие «престижа» у путешествий по стране, а также непредсказуемость и слишком низкий уровень сервиса.

Наконец, участники исследования также указали на такие факторы, как безопасность, неразвитость инфраструктуры, сложный климат и «неинтересность» предложений — по их словам, многие туристические объекты России воспринимаются похожими друг на друга или устаревшими.

6 июля сообщалось, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости. Лишь 37 процентов респондентов планируют в ближайшее время забронировать поездку на Черное море, хотя двумя месяцами ранее о такой готовности сообщали 49 процентов опрошенных.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.