Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян 

Lenta.ru и ещё 6 6 часов назад
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Фото: РИА Новости
Российские туристы объяснили, почему не желают отдыхать на отечественных курортах после пандемии коронавируса и с каким негативным опытом они столкнулись в процессе прошлых поездок. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, первым отрицательным фактором для отдыхающих является дороговизна, в особенности, при сравнении с качеством сервиса и ценами на заграничных туристических направлениях.
Вдобавок многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко».
Кроме того, для многих россиян играет роль недостаток информации о возможных маршрутах поездок, отсутствие «престижа» у путешествий по стране, а также непредсказуемость и слишком низкий уровень сервиса.
Наконец, участники исследования также указали на такие факторы, как безопасность, неразвитость инфраструктуры, сложный климат и «неинтересность» предложений — по их словам, многие туристические объекты России воспринимаются похожими друг на друга или устаревшими.
6 июля сообщалось, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости. Лишь 37 процентов респондентов планируют в ближайшее время забронировать поездку на Черное море, хотя двумя месяцами ранее о такой готовности сообщали 49 процентов опрошенных.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
Видео дня. Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Последние новости
В России подсчитали уровень бедности В России подсчитали уровень бедности Россия объявила об утрате доверия к США Россия объявила об утрате доверия к США Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера
Комментарии
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне рассказали, почему не ездят на курорты РФ
Россияне рассказали, почему не ездят на курорты РФ
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
Страна, в которой у людей нет фамилий
Страна, в которой у людей нет фамилий
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Почему на Кубе окна делают без стекол
04:21
Почему на Кубе окна делают без стекол
Новости путешествий
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
00:42
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
Новости путешествий
Самые необычные музеи планеты
12:31
Самые необычные музеи планеты
Новости путешествий
Бункеры, где прячутся миллионеры
10:22
Бункеры, где прячутся миллионеры
Новости путешествий
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
06:33
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
Новости путешествий
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
00:58
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
Новости путешествий
Эксперты назвали самые дешевые курорты России
01:20
Эксперты назвали самые дешевые курорты России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение