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Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
Отсутствие немцев в Турции выгодно для россиян
Фото: РИА Новости
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
Правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок и отдыха в Турции до 31 августа. Схожих с Германией позиций придерживаются в Нидерландах и Швейцарии. Единственным исключением стало решение Великобритании: британским туристам при возвращении из Турции не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин.
Россия также не стремиться возобновлять авиасообщение с Турцией и открывать границы. Ранее Минтранс РФ заявил, что рестарта авиасообщения с этой страной с 15 июля, как предполагалось ранее, не произойдет.
Но наблюдатели не исключают, что какие-то подвижки все-таки могут случиться в конце июля — начале августа.
Если это произойдет, то, по оценке российских операторов, отсутствие немецких туристов на турецких курортах в сезоне-2020 пойдет на пользу российскому рынку. Основным плюсом для гостей из нашей страны станет доступность номеров в популярных отелях.
Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
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Новости путешествий , Минтранс РФ
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