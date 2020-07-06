Названы курорты с самым теплым морем в России 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил российские курорты с самым теплым морем.
По словам эксперта, на Черноморском побережье вода прогрелась до 26 градусов в Геленджике, Туапсе, Евпатории и Ялте.
"Очень высокие температуры. В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе — 25 градусов, в Евпатории и Ялте — 26 градусов",
— сообщил он.
Температура в Сочи тем временем достигла 24-25 градусов тепла.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что назван российский курорт с самым теплым морем.