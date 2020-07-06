Жители Краснодарского края сняли на видео огромные пробки из мчащихся к побережью туристов и возмутились ажиотажу после открытия сезона. На кадры, размещенные в социальных сетях, обратил внимание портал «Живая Кубань».

На записи видно вереницу машин, растянувшуюся на несколько километров. Как отметили пользователи в комментариях, из-за туристов, хлынувших на пляжи на своих автомобилях, дорога к морю превратилась в «настоящее испытание».

«Больше похоже на торговый караван», — также пошутили местные краснодарцы в соцсетях.