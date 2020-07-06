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Пробки из туристов в Краснодарский край возмутили местных 

Lenta.ru 3 часа назад
Жители Краснодарского края сняли на видео огромные пробки из мчащихся к побережью туристов и возмутились ажиотажу после открытия сезона. На кадры, размещенные в социальных сетях, обратил внимание портал «Живая Кубань».
На записи видно вереницу машин, растянувшуюся на несколько километров. Как отметили пользователи в комментариях, из-за туристов, хлынувших на пляжи на своих автомобилях, дорога к морю превратилась в «настоящее испытание».
«Больше похоже на торговый караван», — также пошутили местные краснодарцы в соцсетях.
В паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте» поясняется, что запись была сделана на дороге из Краснодара в курортный поселок Джугба в Туапсинском районе. «На протяжении недели трасса выглядит вот так. Может, не надо на машине?» — говорится в подписи к видео.
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