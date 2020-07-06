У потухшего вулкана на Чукотке появится турбаза

Власти Чукотки приступили к оборудованию турбазы в 20 км от Анадыря. Новый объект туристической инфраструктуры будет располагаться у подножия горы Дионисия — древнего потухшего вулкана, сообщили ТАСС в комитете по спорту и туризму Чукотского автономного округа.

"На новое место отдыха уже привезли столы, лавки, подрядчик завершает работы по изготовлению мангальных зон. В августе на базе установят беседки, обустроят оздоровительный банный комплекс, но первые туристы смогут приехать отдохнуть уже в июле", — уточнила собеседник агентства.

Ранее в Комитете ТАСС сообщали, что Власти Чукотки также разработали новые туристические маршруты выходного дня для жителей округа, которые не смогли улететь в отпуск из-за пандемии. Местные жители по сниженным ценам могут отправиться в небольшой тур по Анадырскому лиману и в поселок Эгвекинот.

Ежегодно на Чукотку приезжают около двух тысяч туристов, однако власти округа намерены довести эту цифру до нескольких десятков тысяч туристов в год. Развитие туристической инфраструктуры — одно из приоритетных направлений развития полуострова.