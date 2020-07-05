Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве 

Информацию о том, что двухнедельная аренда виллы в Крыму будет стоить порядка 11 миллионов рублей, что сравнимо с приобретением двухкомнатной квартиры в Москве, предоставило издание Business FM со ссылкой на туроператоров.

За 20 ночей с завтраками в пятизвездочном севастопольском отеле Aquamarine Resort & Spa туристам необходимо заплатить 497 000 рублей. Отмечается, что в августе стоимость проживания снизится до 179 000 рублей.

Стоимость двухнедельного отдыха в крымском пятизвездочном отеле Mriya Resort & Spa в Ялте составляет 640 000 рублей, однако сейчас там нет свободных мест.

По словам исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина, цена за номер в пятизвездочных отелях Крыма и Кубани сопоставима с иностранными аналогами.

"Если брать именно пятерки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300-400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребенком" — отметил он.