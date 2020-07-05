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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве 

Мария Сергеева 44 минуты назад
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Фото: depositphotos.com
Информацию о том, что двухнедельная аренда виллы в Крыму будет стоить порядка 11 миллионов рублей, что сравнимо с приобретением двухкомнатной квартиры в Москве, предоставило издание Business FM со ссылкой на туроператоров.
За 20 ночей с завтраками в пятизвездочном севастопольском отеле Aquamarine Resort & Spa туристам необходимо заплатить 497 000 рублей. Отмечается, что в августе стоимость проживания снизится до 179 000 рублей.
Стоимость двухнедельного отдыха в крымском пятизвездочном отеле Mriya Resort & Spa в Ялте составляет 640 000 рублей, однако сейчас там нет свободных мест.
По словам исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина, цена за номер в пятизвездочных отелях Крыма и Кубани сопоставима с иностранными аналогами.
"Если брать именно пятерки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300-400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребенком" — отметил он.
Вице-президент АТОР Владимир Канторович объяснил, что такой ажиотаж связан с отсутствием альтернативных вип-вариантов на российском рынке. К тому же, туристы из РФ пока не могут поехать в разные страны из-за пандемии.
Ранее "Рамблер" писал о стране, в которой у людей нет фамилий.
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Новости путешествий , Владимир Канторович
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