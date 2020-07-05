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Ирландия освободит от карантина пассажиров из ряда стран 

Прайм и ещё 5 57 минут назад
Ирландия избавит от карантина туристов из ряда стран
Фото: Прайм
Министр транспорта Ирландии Имон Райан заявил, что прибывающие из так называемого "зеленого" списка стран могут быть освобождены от обязательного карантина с 20 июля.
"Мы начнем открывать рейсы с теми странами, где ситуация похожа на нашу, если не лучше, чем у нас — с так называемым "зеленым" списком. Он (список — ред.) будет опубликован 20 июля или раньше, "зеленый" список будет действовать после этой (даты — ред.)", — сказал Райан в интервью радиостанции Newstalk.
Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что "зеленый" список стран будет составлен на основе различных эпидемиологических критериев ЕС, при этом он будет пересматриваться каждые две недели. Власти Ирландии планировали упростить въезд для прибывающих из ряда стран с 9 июля.
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Новости путешествий , Другое , Лео Варадкар , ЕС
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