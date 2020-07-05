Ирландия избавит от карантина туристов из ряда стран

Министр транспорта Ирландии Имон Райан заявил, что прибывающие из так называемого "зеленого" списка стран могут быть освобождены от обязательного карантина с 20 июля.

"Мы начнем открывать рейсы с теми странами, где ситуация похожа на нашу, если не лучше, чем у нас — с так называемым "зеленым" списком. Он (список — ред.) будет опубликован 20 июля или раньше, "зеленый" список будет действовать после этой (даты — ред.)", — сказал Райан в интервью радиостанции Newstalk.