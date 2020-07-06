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Названы главные раздражители туристов Крыма и Сочи 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Названы главные раздражители туристов Крыма и Сочи
Фото: Lenta.ru
На первом месте среди главных раздражителей отдыхающих в Крыму и Сочи оказались толстые посетители пляжей и туристы с целлюлитом. Об этом стало известно из опроса, который публикует Telegram-канал «Крымский».
«Видишь, что не в форме, прячься и стыдись, занимайся спортом, садись на диету, а не телеса грей», — высказались респонденты.
Второй причиной недовольства оказались люди в мокрых купальниках в транспорте, а третьей — приезжие, мусорящие на пляжах. Также выяснилось, что россиян, выбравших для отпуска Сочи и Крым, возмущают курящие туристы и родители, которые разрешают детям ходить на море голышом.
Кроме того, среди неприятных аспектов путешественники выделили каменный вход в воду вместо песчаного, грубых соседей, любителей занять заранее свободные шезлонги, брызгающихся отдыхающих в море, а также тех, кто справляет нужду в водоеме.
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