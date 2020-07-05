Треть россиян отложили деньги на отдых за границей

Треть россиян (33%) отложили деньги на будущий отдыха за рубежом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса сервиса по планированию путешествий OneTwoTrip.

В исследовании приняли участие 1706 человек, которые рассказали, готовятся ли к поездкам за рубеж и как именно.

Так, 31% опрошенных составили списки стран, городов и достопримечательностей, которые хотят обязательно посетить.

48% респондентов заявили, что мониторят цены на билеты. Еще 29% выбирают отели за границей, отмечая наиболее подходящие и интересные варианты.

По данным аналитиков компании, больше всего россиян привлекают рейсы из Москвы в Ташкент, Самарканд, Душанбе, Баку, Ош, Манас, Ереван, Худжанд, Стамбул и Минск.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.