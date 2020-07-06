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Зарину Догузову. Небольшие гостиницы получат субсидии, чтобы закупить средства индивидуальной защиты для сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма

"Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того", — сказала Догузова.

В России выявлено 674 тысячи заражений коронавирусом, скончались больше 10 тысяч человек.