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Власти Ялты рассчитывают принять в этом году до 4 млн отдыхающих 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
В Ялте рассчитывают принять до 4 млн отдыхающих
Фото: RT на русском
Власти Ялты намерены в этом году впервые провести круглогодичный курортный сезон, и несмотря на пандемию нового коронавируса, рассчитывают принять почти вдвое больше туристов, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Иван Имгрунт.
"На июль у нас уже практически все забронировано. Если в обычный сезон мы принимаем в пределах 2,5 млн туристов, то в этом году, если позволит эпидобстановка и не будет второй волны, то мы прогнозируем до конца года принять около 4 млн отдыхающих", — сказал Имгрунт.
Он уточнил, что, по оценкам властей, Ялты потери городского бюджета от пандемии составят около 450 млн рублей.
"Мы ожидаем очень напряженный сезон. Наверное, Ялта перейдет на круглогодичный прием туристов. Многие санатории укрепляют свою медицинскую базу, станут профильными по укреплению здоровья и лечению. Увеличится их количество", — рассказал Имгрунт.
Отели и санатории Крыма начали принимать отдыхающих из других регионов страны с 1 июля, до этого в течение двух недель они работали только для жителей республики.
Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году там побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии. В Минтуризма Крыма ранее сообщили, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.
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