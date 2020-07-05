Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве 

Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.

В частности, чтобы арендовать виллу в Крыму на 14 дней, потребуется заплатить около 11 миллионов рублей — это сравнимо с приобретением неплохой двухкомнатной квартиры в Москве, заявил корреспондент издания Михаил Задорожный.

По последним данным, 20 ночей с завтраками в пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе выйдет в 497 тысяч рублей. Отмечается, что это временной промежуток с 16 июля по 5 августа, а позже — с 15 по 24 августа — стоимость проживания в этом месте снизится до 179 тысяч рублей за стандартный улучшенный номер с видом на море.

В крымском пятизвездочном Mriya Resort & Spa в Ялте заявили, что максимальный срок пребывания гостей — две-три ночи. При этом важно бронировать все заранее, так как сохраняется большой поток желающих остановиться в отеле. По информации издания, 14-дневный отдых семьи с маленьким ребенком в этом месте стоит около 640 тысяч рублей. Кроме того, сейчас свободных мест в отеле нет — они появятся только во второй половине июля.

По словам исполнительного директора туроператора «Интурист» Сергея Толчина, стоимость номеров в пятизвездочных отелях Крыма и Кубани сравнима с иностранными аналогами. «Если брать именно пятерки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300-400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребенком», — заявил он.

Кроме того, первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал, что такой ажиотаж связан именно с тем, что альтернативных люксовых вариантов на российском рынке пока нет. Он также пояснил, что россияне пока не имеют возможности легально поехать в разные страны на море, так как границы закрыты. Уточняется, что за 13 ночей Турции в хорошем отеле с системой «все включено» семья с ребенком заплатит около 250 тысяч рублей — что вдвое меньше, чем за отдых на российских курортах.