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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Фото: Lenta.ru
Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.
В частности, чтобы арендовать виллу в Крыму на 14 дней, потребуется заплатить около 11 миллионов рублей — это сравнимо с приобретением неплохой двухкомнатной квартиры в Москве, заявил корреспондент издания Михаил Задорожный.
По последним данным, 20 ночей с завтраками в пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa в Севастополе выйдет в 497 тысяч рублей. Отмечается, что это временной промежуток с 16 июля по 5 августа, а позже — с 15 по 24 августа — стоимость проживания в этом месте снизится до 179 тысяч рублей за стандартный улучшенный номер с видом на море.
В крымском пятизвездочном Mriya Resort & Spa в Ялте заявили, что максимальный срок пребывания гостей — две-три ночи. При этом важно бронировать все заранее, так как сохраняется большой поток желающих остановиться в отеле. По информации издания, 14-дневный отдых семьи с маленьким ребенком в этом месте стоит около 640 тысяч рублей. Кроме того, сейчас свободных мест в отеле нет — они появятся только во второй половине июля.
По словам исполнительного директора туроператора «Интурист» Сергея Толчина, стоимость номеров в пятизвездочных отелях Крыма и Кубани сравнима с иностранными аналогами. «Если брать именно пятерки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300-400 тысяч рублей на двоих взрослых с ребенком», — заявил он.
Кроме того, первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал, что такой ажиотаж связан именно с тем, что альтернативных люксовых вариантов на российском рынке пока нет. Он также пояснил, что россияне пока не имеют возможности легально поехать в разные страны на море, так как границы закрыты. Уточняется, что за 13 ночей Турции в хорошем отеле с системой «все включено» семья с ребенком заплатит около 250 тысяч рублей — что вдвое меньше, чем за отдых на российских курортах.
4 июля туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых. Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян пояснил, что на это повлияли туристы, поехавшие на российский юг вместо заграничных направлений. Он также рассказал, что в Крым и Краснодарский край стали приезжать туристы с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые не часто бывали ранее на Черном море, так как им ближе Китай, Южная Корея и Таиланд.
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Новости путешествий , Владимир Канторович , Алексан Мкртчян , Business FM
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