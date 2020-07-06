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«Вчера вернулись из Сочи, еле пережили ночь. Сегодня вызывали скорую»: семья вернулась с забитого курорта 

Диана Товсепова 1 час назад
«Вчера вернулись из Сочи, сегодня вызывали скорую»
Фото: depositphotos.com
В условиях закрытых границ отечественные курорты пользуются повышенным вниманием. Краснодарский край еще в июне начал запускать туристов без справок и обсервации. Конечно, улицы городов быстро заполнились отдыхающими со всех городов России.
При этом многие стали забывать, что во всем мире бушует пандемия коронавирусной инфекции и безопасность сейчас должна быть превыше всего. Так, на набережных и пляжах черноморских курортов теперь не пройти — всем хочется побывать у моря.
Однако в такой обстановке о социальной дистанции не может быть и речи, и это, конечно, стало тревожить местных жителей, опасающихся всплеска эпидемии из-за завозных заражений.
"Сегодня с поездов вываливали огромные толпы народища с чемоданами. Держитесь Сочинцы, наша медицина сами знаете, никакая…", — признавались жители в Сети.
Но вот сами отдыхающие в большинстве не сильно переживают о бушующем вирусе, пока не сталкиваются с ним сами. Однако, как выяснил "Рамблер", даже те, кто заботился о своей безопасности на отдыхе, могут попасть в неприятную ситуацию. Так, семья россиян рассказала о своем прекрасном отпуске в Сочи, но не таком радостном итоге:
"Вчера вернулись из Сочи, ночью температура поднялась, еле пережили ночь. Сегодня вызывали скорую. А уезжали в санаторий с отрицательным тестом на вирус. Вот и факты. И не понятно где заразились. Все дезинфицировали…".
Мужчина рассказал, что перед отдыхом семья сдала тесты на COVID-19, и результат был отрицательный. А вот после возвращения в родной город у них поднялась температура до 38,5 °C.
"Если вы заболеете, просто знайте, что болеть очень больно в прямом смысле слова, чуткая ломота в костях, даже больно ходить, лихорадка, сердце колотиться, насморк, кашель и состояние упадка сил…", — рассказал россиянин.
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