«Вчера вернулись из Сочи, сегодня вызывали скорую»

В условиях закрытых границ отечественные курорты пользуются повышенным вниманием. Краснодарский край еще в июне начал запускать туристов без справок и обсервации. Конечно, улицы городов быстро заполнились отдыхающими со всех городов России.

При этом многие стали забывать, что во всем мире бушует пандемия коронавирусной инфекции и безопасность сейчас должна быть превыше всего. Так, на набережных и пляжах черноморских курортов теперь не пройти — всем хочется побывать у моря.

Однако в такой обстановке о социальной дистанции не может быть и речи, и это, конечно, стало тревожить местных жителей, опасающихся всплеска эпидемии из-за завозных заражений.

"Сегодня с поездов вываливали огромные толпы народища с чемоданами. Держитесь Сочинцы, наша медицина сами знаете, никакая…", — признавались жители в Сети.

Но вот сами отдыхающие в большинстве не сильно переживают о бушующем вирусе, пока не сталкиваются с ним сами. Однако, как выяснил "Рамблер", даже те, кто заботился о своей безопасности на отдыхе, могут попасть в неприятную ситуацию. Так, семья россиян рассказала о своем прекрасном отпуске в Сочи, но не таком радостном итоге:

"Вчера вернулись из Сочи, ночью температура поднялась, еле пережили ночь. Сегодня вызывали скорую. А уезжали в санаторий с отрицательным тестом на вирус. Вот и факты. И не понятно где заразились. Все дезинфицировали…".

Мужчина рассказал, что перед отдыхом семья сдала тесты на COVID-19, и результат был отрицательный. А вот после возвращения в родной город у них поднялась температура до 38,5 °C.