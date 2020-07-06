Названы курорты с самым теплым морем в России

Все новости на карте

Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма — в Евпатории и Ялте. На этих курортах вода прогрелась до 26 градусов, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Очень высокие температуры. В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе — 25 градусов, в Евпатории и Ялте — 26 градусов", — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воды в Сочи достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе — 26 градусов тепла.