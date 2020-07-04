Названа стоимость самостоятельного отдыха в Крыму

Эксперты российского сервиса бронирования жилья выяснили, во сколько обойдется самостоятельным туристам отдых этим летом на курортах Крыма, сообщает Tvil.ru.

"Достаточное большое число путешественников бронируют поездки самостоятельно. Если сравнивать июнь 2020-го года с прошлым, то спрос на внутренний туризм полностью восстановился. В июле ожидаем рост бронирований на 30-50 процентов по сравнению с 2019-м",

— говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса.

Правда, она уточняет, что наблюдается и повышение цен со стороны владельцев средств размещения на 15-30 процентов.

Связано это с тем, что они селят туристов в новых условиях с учетом требований Роспотребнадзора

"Пока сложно понять, бронировать сейчас или лучше подождать, — поясняет Шустикова. — Владельцы объектов размещения подгоняют с выбором, говоря, что нужно успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Они, таким образом, создают туристический ажиотаж".

По словам эксперта, из-за социальной дистанции многие путешественники предпочитают бронировать частный сектор, а именно апартаменты и коттеджи. По данным сервиса, гости стали чаще запрашивать индивидуальный трансфер и парковку для машины возле объектов размещения.

В этом году отдых в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе обойдется самостоятельному туристу в среднем в 19,4 тысячи рублей за 10 ночей, в Ялте ― в 30 тысяч рублей за восемь ночей, в Судаке ― в 21 тысячу за восемь ночей, в Евпатории ― 25 тысяч рублей за десять ночей. Цены приведены за семью из трех-четырех человек с детьми без затрат на дорогу и питание.