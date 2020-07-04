Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму 

РИА Новости 4 часа назад
Названа стоимость самостоятельного отдыха в Крыму
Фото: РИА Новости
Эксперты российского сервиса бронирования жилья выяснили, во сколько обойдется самостоятельным туристам отдых этим летом на курортах Крыма, сообщает Tvil.ru.
"Достаточное большое число путешественников бронируют поездки самостоятельно. Если сравнивать июнь 2020-го года с прошлым, то спрос на внутренний туризм полностью восстановился. В июле ожидаем рост бронирований на 30-50 процентов по сравнению с 2019-м",
— говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса.
Правда, она уточняет, что наблюдается и повышение цен со стороны владельцев средств размещения на 15-30 процентов.
Связано это с тем, что они селят туристов в новых условиях с учетом требований Роспотребнадзора.
"Пока сложно понять, бронировать сейчас или лучше подождать, — поясняет Шустикова. — Владельцы объектов размещения подгоняют с выбором, говоря, что нужно успеть отдохнуть до начала второй волны пандемии. Они, таким образом, создают туристический ажиотаж".
По словам эксперта, из-за социальной дистанции многие путешественники предпочитают бронировать частный сектор, а именно апартаменты и коттеджи. По данным сервиса, гости стали чаще запрашивать индивидуальный трансфер и парковку для машины возле объектов размещения.
В этом году отдых в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе обойдется самостоятельному туристу в среднем в 19,4 тысячи рублей за 10 ночей, в Ялте ― в 30 тысяч рублей за восемь ночей, в Судаке ― в 21 тысячу за восемь ночей, в Евпатории ― 25 тысяч рублей за десять ночей. Цены приведены за семью из трех-четырех человек с детьми без затрат на дорогу и питание.
Видео дня. Бункеры, где прячутся миллионеры
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Комментарии
Новости путешествий , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
Вакханалию в Сочи сняли на видео
Вакханалию в Сочи сняли на видео
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Самые необычные музеи планеты
12:31
Самые необычные музеи планеты
Новости путешествий
Бункеры, где прячутся миллионеры
10:22
Бункеры, где прячутся миллионеры
Новости путешествий
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
06:33
Названы самые бюджетные направления отдыха в России
Новости путешествий
Туристы ринулись в Крым
05:07
Туристы ринулись в Крым
Новости путешествий
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Россиянам ограничат отдых в Крыму
01:19
Россиянам ограничат отдых в Крыму
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение