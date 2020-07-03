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В Сочи высмеяли туристов за секс в кабинке на пляже 

Lenta.ru 1 час назад
В Сочи высмеяли туристов, уединившихся в кабинке на одном из городских пляжей. Видео, снятое местными жителями, опубликовано в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как несколько человек изображают очередь в пляжный туалет, который долгое время не освобождается. Ожидая открытия кабинки, люди начинают танцевать под музыку, а один из них убегает к морю.
«Когда приехал на курорты Краснодарского края, а в кабинке обсеменяются», — подписал видео автор поста.
Как отмечается в комментариях, ролик был снят после того, как жители Сочи застали в пляжной кабинке для переодевания пару, занимавшуюся сексом. Видео, размещенное в социальной сети, вызвало возмущение у горожан, которые отметили, что на общественном пляже могли находиться дети.
Ранее сообщалось, что пара туристов занялась сексом на филиппинском пляже и проигнорировала приказ полиции остановиться. По словам полицейских, путешественники не оставляли попыток продолжить любовные утехи, даже когда на них надели наручники и посадили в машину. В итоге туристы были арестованы.
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Новости путешествий , Видео
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