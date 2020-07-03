Великобритания отменит карантин для прибывающих

Великобритания опубликовала список стан, жители которых будут освобождены от обязательного карантина по прибытии в Англию — в него не вошли Россия, США, Бразилия и популярный в Британии курорт Португалия.

"С 10 июля 2020 года, если только вы не посещали или не останавливались в течение 14 предыдущих дней в любой другой стране, от прибывающих из перечисленных в списке стран пассажиров не потребуется помещаться себя в самоизоляцию после приезда в Англию", — говорится в сообщении британского минтранса.

В списке нет России, США и Бразилии, где количество ежесуточных заражений COVID-19 по-прежнему велико. Нет и популярных у британских туристов Португалии и Болгарии. Зато жители Соединенного Королевства могут без боязни попасть в 14-дневный карантин провести летний отпуск в Испании, Греции, Италии, Франции и на Кипре. "Авиакоридоры" открыты, в частности, с Австралией, Австрией, Багамами, Барбадосом, Бельгией, Хорватией, Чехией, Данией, Фиджи, Финляндией, Французской Полинезией, Германией, Гренландией, Гонконгом, Венгрией, Исландией, Ямайкой, Японией, Литвой, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Сербией, Сейшельскими островами, Южной Кореей, Швейцарией, Тайванем, Турцией и Вьетнамом. Ранее карантин был отменен с Ирландией и британскими заморскими территориями.

Собственные списки "бескарантинных" стран должны составить и опубликовать власти регионов: Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Правительство пообещало в будущем дополнять список.

Карантин в связи с пандемией COVID-19 был введен в Британии 23 марта. С середины июня власти постепенно ослабляют некоторые ограничительные меры, однако по-прежнему гражданам рекомендовано работать дома и отказаться от поездок по стране и за границу без лишней необходимости. Представленный минтрансом в пятницу список позволит значительному числу британцев провести отпуск за границей. Теперь МИД страны должен внести соответствующие коррективы в рекомендации по выезду из страны.

До 10 июля все прибывающие в Британию должны соблюдать 14-дневный карантин. Нарушение этого правила карается штрафом до тысячи фунтов стерлингов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф