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В Крыму 6 июля откроют кинотеатры и стадионы 

РИА Недвижимость 1 час назад
В Крыму 6 июля откроют кинотеатры и стадионы
Фото: РИА Недвижимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Кинотеатры и стадионы в Крыму, закрытые ранее в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, возобновляют работу, соответствующие изменения внесены в указ главы республики.
"Действие настоящего подпункта (относительно запрета массовых мероприятий — ред.) не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения",
— говорится в указе, опубликованном на сайте правительства республики.
Министр культуры республики Арина Новосельская в комментарии РИА Новости пояснила, что открытие кинотеатров намечено на 6 июля.
"Мы ориентируемся, что с понедельника заработают, то есть с 6 июля. Среди требований: социальная дистанция и масочный режим. Социальная дистанция — это значит, что билеты в зал будут продаваться в лучшем случае наполовину",
— сказала собеседница агентства.
В свою очередь пресс-служба Крымского футбольного союза сообщила, что после почти четырехмесячного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, на крымских стадионах возобновятся футбольные матчи.
"В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, премьер-лига КФС продолжится матчами 18-го тура. Все игры будут проходить с рядом ограничений. Например, на стадионы будет допущено лишь 10% зрителей, в зависимости от общей вместимости спортсооружений",
— говорится в сообщении.
Всего в республике зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 553 человека.
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Комментарии
Новости путешествий , Арина Новосельская , РИА Новости
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