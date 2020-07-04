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Куда поехать отдохнуть в России: республика Башкортостан 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Где отдохнуть в России: республика Башкортостан
Фото: @igorkart_94
Россия — огромная страна, в составе которой находится множество городов и республик. Некоторые из них славятся живописными водопадами, другие — прозрачными озерами, а третьи — величественными горами. Но есть места, где есть все эти красоты. Например, республика Башкортостан — именно о ней "Рамблер" решил рассказать.

Гора Большой Иремель

Одной из главных гордостей Башкирии является гора Большой Иремель. Она входит в состав горного массива, который находится на северо-востоке Учалинского района.
Большой Иремель — вторая по высоте вершина Южного Урала — 1582 метра над уровнем моря.
На сегодняшний день эта гора является одним из самых популярных туристических объектов Башкирии. Сюда съезжаются люди со всего мира.

Водопад Гадельша

Гадельша — крупнейший водопад Южного Урала. Он расположен на одном из притоков реки Худолаз на восточном склоне хребта Ирендык в Баймакском районе.
Водопад состоит из трех каскадов, и в общей сложности его высота превышает 15 метров.
Также у туристов есть возможность подняться наверх по ущелью, откуда открывается шикарный вид. Но для этого потребуется определенная сноровка и ловкость.

Голубое озеро

Голубое озеро славится на всю Башкирию несмотря на то, что оно довольно маленькое. Его размер — около 400 квадратных метров.
Водоем находится в 40 километрах к югу от Уфы — столицы Башкирии.
Отличительной особенностью озера является цвет воды. Дно состоит из голубой лечебной глины, которая придает соответствующий оттенок воде.
Поэтому, решая, куда отправится отдыхать, смело выбирайте Башкирию! Эта республика покорит ваше сердце своими природными красотами, и вам захочется возвращаться в нее снова и снова!
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