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Египет открыл пирамиды для туристов 

Российская Газета 2 часа назад
Египет открыл пирамиды для туристов
Фото: Depositphotos
Теперь при входе на территорию музейного комплекса, где расположены пирамиды, у посетителей измеряют температуру, а также дезинфицируют руки и личные вещи.
Также открылись Египетский национальный музей и дворец барона Эмпейна в Каире. Это произошло после возобновления Египтом международного авиасообщения с 1 июля.
Между тем, согласно данным египетского минздрава, число заболевших коронавирусом в стране за время пандемии составило более 71 тыс. человек. За 2 июля было выявлено 1 485 новых случаев, 86 человек скончались в течение последних суток. Общее число жертв COVID-19 в Египте — 3 120 человек.
Знаменитая мечеть Аль-Хуссейн в Каире была закрыта 3 июля (ее открыли для молящихся неделей раньше) после того, как на ее территории выявили несколько новых случаев коронавируса.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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