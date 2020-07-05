Почему ездить на поезде лучше, чем летать на самолете 

В современном мире принято считать, что поезд — уже устаревшее средство передвижения. Все летают на самолетах, обосновывая свой выбор скоростью передвижения и комфортом. Но «Рамблер» уверен, что в поездах плюсов ничуть не меньше. Поэтому сейчас самое время об этом рассказать.

Месторасположение вокзала

Это очевидное преимущества по сравнению с аэропортами, которые находятся, как правило, за городом. Вокзалы же всегда расположены в самом центре, а это значит, что до них удобнее добираться.

Цена билета

Если говорить о междугородних передвижениях, то, конечно, с целью экономии средств лучше выбрать поезд. Иногда даже бывает так, что время, потраченное на дорогу поездом, равно времени полета.

Комфорт

Кто бы что ни говорил, но воздушное судно явно не самое комфортное средство передвижения, особенно, если летите вы эконом-классом. Маленькое расстояние между креслами, сидячее положение, еще и сосед сзади игриво пинает ножкой сиденье. Поезд — другое дело. Захотели — посидели, захотели — полежали.

Редкие задержки

Часто случается так, что рейсы на самолет отменяются или задерживаются из-за непогоды. Как бы вам не хотелось, повлиять на это вы никак не сможете, поэтому приходится повиноваться воле судьбы. С поездами такая история случается значительно реже.

Перевоз животных

Если у вас есть любимый питомец, которого вы никак не можете оставить одного, то поезд — именно то, что вам нужно. Во-первых, при перелете животное помещаю в грузовой отсек, что, конечно, доставляет ему сильный стресс. Во-вторых, на весь самолет, как правило, не больше двух мест для четвероногих друзей. С поездом дела обстоят значительно проще — вы полностью выкупаете купе, и наслаждаетесь дорогой вместе с животным, сидящим рядом.