Россияне стали чаще интересоваться базами отдыха 

Жители России стали вдвое чаще интересоваться поездками на базы отдыха и в санатории, пока международные поездки остаются недоступными, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной картографической компании (2ГИС).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ

"На последней неделе июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз. По сравнению с последней неделей мая, когда такой вид отдыха искали 163 тысячи раз, прирост составил 107% — более чем в два раза. Резкий всплеск интереса к базам отдыха в июне совпал с послаблением карантинных мер и разрешением на работу санаториев после карантина",

— рассказали эксперты.

По данным 2ГИС, в пятерку крупнейших городов России с населением свыше 1 миллиона человек по росту интереса к базам отдыха вошли Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Москва и Воронеж. В этих городах поиск санаториев как в самих городах, так и в их окрестностях в среднем увеличился почти в 3 раза. В том числе в Москве — в 2,4 раза (на 140%), в Новосибирске — в 2,5 раза (на 155%). Санкт-Петербург среди миллионников занял 8-е место: жители северной столицы в конце июня искали базы отдыха "всего" в полтора раза чаще, чем в конце мая — число запросов выросло на 54%.

"Среди городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек в топ-5 по росту интереса к базам отдыха, по данным 2ГИС, вошли Махачкала, Астрахань, Краснодар, Саратов и Иркутск. Здесь число запросов к турбазам выросло в среднем в 3,5 раза",

— прокомментировали ситуацию эксперты.

В топ-5 по интересу к базам отдыха и санаториям среди городов с населением менее 500 тысяч человек вошли Грозный, Таганрог, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Псков. "В этих городах интерес к такому варианту провести отпуск или выходные вырос в среднем более чем в 5 раз", — отметили в компании.