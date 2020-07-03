Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в летний отпуск россиян. Кто-то решил провести его на даче, иные же отправились в путешествие на машине. И неслучайно: в России есть десятки живописных автомобильных маршрутов, от которых по-настоящему захватывает дух.

Подробнее о самых ярких из них — в материале "Рамблера".

Карелия по трассе "Сортавала"

Лето — лучшее время для того, чтобы посетить Карелию. Начать знакомство с республикой можно, проехав 194 километра из Олонца в Сортавалу вдоль Ладожского озера. Помимо прочего, по пути вам встретится множество бухт с песчаными пляжами.

На Эльбрус по трассе Р-289 и А-158

На Кавказе множество впечатляющих трасс, но дорога из Прохладного на Эльбрус — одна из тех, которые надолго остаются в памяти. Мало того, что по пути вам будут встречаться потрясающие пейзажи, в конце маршрута вы сможете подняться на фуникулере на станцию "Мир", то есть на 3500 метров над уровнем моря.

В Адлер по трассе А-147

Долгая дорога вдоль черноморского побережья — то, что нужно знойным летним днем. Начните свое путешествие в Джубге и, следуя по трассе А-147, поезжайте до границы с Абхазией. Туапсе, Лазаревское, Сочи — это лишь малая часть из того, что предстанет вашему взору. Неслучайно трассу А-147 называют одной из красивейших дорог Кавказа.