Как выбрать безопасный водоем для купания 

С приходом жары многие люди, не имея доступа к морю, ищут близлежащие водоемы для того, чтобы искупаться в прохладной воде. Но немногие из них задумываются о том, безопасно ли купаться в местной речке или в местном пруду. "Рамблер" выяснил, как понять, что купание в водоеме может навредить здоровью.

Знаки

Если около реки или озера установлен знак "купание запрещено", не стоит его игнорировать. Такие знаки устанавливаются у водоемов, которые по результатам проверки были признаны недостаточно чистыми. Помимо того, что купание в них может нанести серьезный вред вашему здоровью, не исключено, что вам придется заплатить штраф. Какой именно, — решают региональные власти.

Стоячая вода

Избыток ультрафиолета в жаркую погоду и отсутствие притока свежей воды приводят к тому, что в водоеме образуется стоячая вода. Именно из-за нее пруды и озера становятся рассадниками инфекций.

Промышленные предприятия

Если вы знаете о том, что вблизи водоема находится промышленное предприятие, купаться в нем не стоит. Скорее всего в этот водоем сбрасывают отходы. Даже отфильтрованные стоки заводов и фабрик загрязняют озера, не говоря уже о стоках, где фильтров нет.

Живность

Наблюдать за утками, плавающими в озере, — сплошное удовольствие. Но, к сожалению, если в водоеме водится жидкость, это верный признак того, что купаться в нем не стоит. Водоплавающие птицы сбрасывают в воду личинки, которые могут спровоцировать дерматит.