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«Все выключено». Отдых в Турции времен пандемии стал золотым 

РИА Новости 1 час назад
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
Фото: Reuters
Известная бюджетным отдыхом по системе "все включено" Турция после тайм-аута из-за коронавируса уже сосем не та. Британские туристы на собственном кошельке протестировали адекватность цен. Точнее, ее отсутствие.
Одними из первый протестировали постковидный туристический сезон в Турции британцы. В социальных сетях они жалуются на крайне высокие цели в отелях, да и не только в них, пишет "Газета.ru".
В своих аккаунтах туристы демонстрируют фотографии чеков из баров при отелях. Например, в городе Бодруме на берегу Эгейского моря за чашку кофе просят более 7 фунтов стерлингов (более 600 рублей), за кебаб — 43 фунта стерлингов (почти 3800 рублей). Чтобы пользоваться частным пляжем, придется выложить 62 фунта стерлингов (эквивалентно почти 5 500 рублей).
Оценивая ситуацию, мэр Бодрума Ахмет Арас сетует, что бизнес и так сильно пострадал от коронавируса. Поэтому пусть наверстывает упущенное, ведь страна живет за счет туризма.
"Если кто-то готов платить за донер-кебаб 100 000 турецких лир, я не возражаю", — отметил градоначальник и добавил, что можно поискать и дешевле в других местах, например, за 20 лир.
Российские туристы раньше 1 августа в Турцию не полетят, поскольку международное авиасообщение как минимум до этой даты закрыто.
Так что до конца лета еще остается надежда на собственном опыте проверить, можно ли найти кебаб за двести рублей.
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Новости путешествий , Статьи , Ахмет Арас , Газета.Ru
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